EU overweegt prijsplafond Russische olie tot 70 dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie overweegt een prijsplafond van 65 tot 70 dollar per vat Russische olie. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Met deze bandbreedte lijkt de EU volgens het persbureau ruim boven de kosten te blijven die Rusland per vat kwijt is voor de productie van een vat. The Wall Street Journal meldt een plafond van ongeveer 60 dollar per vat, maar ook dat dit nog 70 dollar kan worden. Voor de oorlog in Oekraïne lag de prijs op circa 65 dollar, en dat is het niveau waarop de Verenigde Staten zich zouden richten volgens de zakenkrant. Volgens Bloomberg komen vertegenwoordigers van de EU-lidstaten vandaag bijeen om het plafond te bespreken, waarmee later op de dag een definitief prijsplafond bekend kan worden gemaakt. Olie noteerde woensdag na publicatie van het bericht lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,3 procent in het rood op 79,06 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 86,08 dollar werd betaald, een daling van 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

