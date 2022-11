Beursblik: outlook Accsys positief Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) De volumes bij Accsys nemen toe en de outlook voor het hele jaar is positief. Dit concludeerde analist Johan van den Hooven van Edison dinsdag in reactie op de interimcijfers van de houtveredelaar. "Na de opstart van de vierde reactor in Arnhem hebben ze een goede septembermaand gehad en de volumeguidance voor hele jaar is ook positief na een sterke oktobermaand", concludeerde Van den Hooven. Voor de tweede jaarhelft rekent de analist op volumes die iets boven de guidance van Accsys liggen. Accsys verwacht zelf een stijging van circa 50 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar. De verkoopvolumes bij Accoya daalden in het halfjaar tot 30 september wel met 19 procent als gevolg van een beperkte productiecapaciteit. De fabriek in Arnhem lag in april en mei stil vanwege de installatie van een nieuwe reactor. Nu dit is afgerond verwacht Accsys te kunnen profiteren van extra volumes, zei het bedrijf dinsdag. Dat de marge bij Accoya met slechts 20 basispunten daalde tot 30,8 procent, was een goed resultaat volgens de analist, gezien de uitdagende marktomstandigheden en de productieverstoring. Volgens Van den Hooven is Accoya "sterk", maar heerst er onzekerheid rond Tricoya. Begin november meldde Accsys dat het de Tricoya-fabriek in Hull volledig in handen heeft gekregen, maar ook dat de bouwwerkzaamheden voor zes maanden worden stilgelegd, vanwege de zwakke economische omstandigheden en de hoge materiaalprijzen. Van den Hooven verwacht dat de fabriek op zijn vroegst in maart 2024 operationeel is. Het aandeel Accsys noteerde dinsdag op een vlak Damrak 7,5 procent in de plus op 0,77 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.