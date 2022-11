Aandeelhouders Alfen akkoord met benoeming Jeanine van der Vlist Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Alfen zijn maandag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met de benoeming van Jeanine van der Vlist als lid van de raad van commissarissen. Dit meldde het bedrijf na afloop van de vergadering. De benoeming van Van der Vlist geldt voor een periode van vijf jaar, tot aan de aandeelhoudersvergadering van 2027. "De Raad van Commissarissen breidt haar raad uit met een vierde lid om te anticiperen op toekomstige groei en verdere internationalisering van de onderneming", zei Alfen. De huidige voorzitter van de raad van commissarissen, Henk ten Hove, werd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in april al herbenoemd. Bron: ABM Financial News

