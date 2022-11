Notulen en inkopers op de rol

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een beursweek tegemoet met de notulen van de Amerikaanse en Europese centrale banken, een serie inkoopmanagersindices, vertrouwenscijfers en het laatste restje bedrijfscijfers.

Maandag opent de macroweek in Nederland met het consumentenvertrouwen en de investeringen. Meer aandacht zal echter uitgaan naar de Duitse producentenprijzen, die een idee zullen geven van de toekomstige inflatie.

Dinsdag let de markt op het consumentenvertrouwen in de eurozone.

Woensdag is het druk, met de voorlopige inkoopmanagersindices op de rol, maar ook de Amerikaanse orders voor duurzame goederen en het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Een dag later volgt het ondernemersvertrouwen in Duitsland en Frankrijk.

De Amerikaanse beurzen houden donderdag de deuren gesloten in verband met Thanksgiving. Dit betekent dat Wall Street op vrijdag na een halve handelsdag de deuren sluit, op Black Friday. Op vrijdag is er nog wel het consumentenvertrouwen in Frankrijk en Duitsland, plus en Duits groeicijfer.

Centrale banken

Beleggers krijgen op woensdagavond en donderdagmiddag ook de notulen van de laatste rentevergaderingen van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

Donderdag stond Wall Street nog onder druk nadat Fed-havik James Bullard aangaf dat de rente wat hem betreft verder moet stijgen naar zeker 5 en misschien zelfs wel 7 procent.

"Een reality check wat betreft het monetaire beleid van de Fed", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Na gunstige inflatiecijfers uit de VS die recent verschenen, rekende de markt juist op een pas op de plaats.

Een dag later, op vrijdag, nam voorzitter Christine Lagarde van de ECB het woord.

"De inflatie in de eurozone is veel te hoog", aldus Lagarde, erop wijzend dat de inflatie in oktober voor het eerst dubbelcijferig was, iets wat niet eerder voorkwam sinds de oprichting van de monetaire unie.

"En de inflatie zal waarschijnlijk hoog blijven, voor een langere periode", waarschuwde Lagarde.

En hoewel de groeicijfers recent meevielen, neemt de kans op een recessie alleen maar toe, terwijl volgens Lagarde recent onderzoek suggereert dat een recessie de inflatie niet significant zal verlagen.

Daarom verhoogt de ECB de rente in het hoogste tempo ooit, met 200 basispunten in de afgelopen drie rentevergaderingen. "En we verwachten de rente verder te verhogen", deelde Lagarde de markt mee. Het stopzetten van de stimuleringen is volgens de ECB "misschien niet genoeg".

Uiteindelijk moet de rente zo hoog liggen dat het de inflatie terugbrengt naar de doelstelling van 2 procent, aldus Lagarde. Hoe snel dit moet en tot hoe hoog de rente moet worden verhoogd, dat moet blijken uit de inflatieverwachtingen, volgens de voorzitter.

Cijfers achter de rug

In Nederland is het cijferseizoen nu wel geweest. Woensdag is er nog een update van Prosus en van HAL en donderdag opent Envipco de boeken.

In België is het een stukje drukker. Daar opent Retail Estates maandag de boeken en dinsdag is het de beurt aan DEME en Xior. De kotmadam begint dan ook aan een tweedaagse beleggersbijeenkomst.

Woensdag zijn er de cijfers van Ackermans & van Haaren en van dochterbedrijf CFE, waarvan DEME recent is afgesplitst.

Donderdag en vrijdag volgen nog Ascensio en Elia.

Internationaal wordt het ook rustiger. Toch zullen de cijfers van Zoom Video en Baidu op maandag en dinsdag nog wel de nodige aandacht krijgen, net als die van Best Buy en HP Inc. Woensdag komt Deere met een update.