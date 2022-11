Trump terug op Twitter Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Twitter

(ABM FN-Dow Jones) Oud-president Donald Trump mag weer terugkomen op Twitter. Dit is het resultaat van een poll die Elon Musk, sinds kort de eigenaar van Twitter, hield. "Het volk heeft gesproken. [Het account van] Trump wordt hersteld. Vox Populi, Vox Dei", tweette Musk. De poll leverde bijna 52 procent stemmen voor de terugkeer van de oud-president op en 48 procent tegen. Het account van Trump is inderdaad hersteld, maar er is nog geen nieuwe tweet geplaatst. De laatste tweet dateert van 8 januari 2021. Trump heeft 52,1 miljoen volgers op Twitter. Bron: ABM Financial News

