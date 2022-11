Beursblik: Azelis en IMCD opereren in interessante markt

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Sectorgenoten Azelis en IMCD zijn actief in een interessante markt. Dit zegt analist Henk Veerman van zakenbank Kempen in gesprek met ABM Financial News.

De analist publiceerde vrijdag een uitgebreid sectorrapport.

IMCD en Azelis zijn in de ogen van Veerman min op meer gelijke bedrijven, met een zogeheten asset light bedrijfsmodel en een goed trackrecord over de afgelopen jaren. Beide bedrijven groeien in een vergelijkbaar tempo en zijn echte overnamemachines. Azelis deed de afgelopen jaren nog net iets meer overnames dan IMCD, aldus de analist.

"Azelis is momenteel iets goedkoper dan IMCD, maar ook iets minder liquide", aldus Veerman. Toch is de analist niet heel erg bevreesd voor het moment dat private equity een belang in Azelis wil verkopen. De analist ziet voldoende vraag en denkt dat een dergelijke plaatsing tegen een relatief bescheiden korting kan. Daarbij zorgt meer liquiditeit doorgaans ook voor een hogere waardering, aldus Veerman.

Azelis en IMCD hebben twee "exceptionele jaren" achter de rug. Na tien jaar van min of meer stabiele prijzen voor chemicaliën schoten die de afgelopen periode "fors omhoog". En dat joeg de groei aan. Daarnaast profiteerden zij ook van de verstoringen in de aanvoerketen. "Wie kon leveren was spekkoper", met als gevolg dat de marges volgens Veerman zich ook goed ontwikkelden. "Klanten zijn minder prijssensitief."

Voor 2023 verwacht Veerman dat zowel de grondstoffenprijzen als de verstoringen in de aanvoerketen zullen normaliseren. Dat betekent ook dat de marges en de groei wat zullen normaliseren, voorziet de analist, "maar wel dus vanaf een uitzonderlijk niveau". En zowel IMCD als Azelis is heel goed gepositioneerd.

De markt voor distributie voor speciaalchemie is nog altijd vrij gefragmenteerd, legt Veerman uit. Brenntag is de grootste, gevolgd door IMCD en Azelis. Maar de grootste zes spelers hebben slechts een gecombineerd marktaandeel van 12 procent. "Er is dus nog voldoende ruimte voor consolidatie."

En de slagkracht om overnames te doen, hebben Azelis en IMCD ook, met schuldratio's die rond de 2 liggen.

En door overnames worden de netwerken van Azelis en IMCD steeds groter, en daarmee ook de aantrekkingskracht om nieuwe klanten te binden.

In de afgelopen periode hebben de distributeurs moeten investeren in hun werkkapitaal, wat ten koste ging van de cash flow, maar nu de aanvoerketen lijkt de normaliseren, verbetert het werkkapitaal als goed is ook weer, "wat de cash flow drijft", en zo dus ook helpt om ruimte te creëren voor nieuwe overnames.

Kortom, Azelis en IMCD zijn "hoge kwaliteitsbedrijven" die als aandeel aantrekkelijk zijn.

Het aandeel IMCD stijgt vrijdag 1,7 procent tot 137,80 euro en Azelis stijgt 0,3 procent, naar 24,50 euro.