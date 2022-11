Flinke tegenwind voor Kulicke & Soffa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kulicke & Soffa Industries heeft in het afgelopen kwartaal een flinke omzetdaling geboekt en zal de komende kwartalen de capaciteit verlagen. Dit bleek woensdagavond uit cijfers van de sectorgenoot van BE Semiconductor Industries. De omzet van Kulicke daalde op jaarbasis met 41 procent naar 286 miljoen dollar. Op kwartaalbasis bedroeg de daling 23 procent. De brutomarge daalde met 140 basispunten op jaarbasis naar 46,3 procent. Een kwartaal eerder lag de marge nog op 51,2 procent. De nettowinst halveerde min of meer, zowel op jaar- als kwartaalbasis, tot 65 miljoen dollar. "De omzetdaling is ongeveer gelijk aan die van Besi, maar Besi hield de marges wel op peil en Kulicke & Soffa niet", zag analist Michael Roeg van Degroof Petercam. Outlook Kulicke verwacht de capaciteit de komende kwartalen terug te schroeven, vanwege een combinatie van macro- en sectorgerelateerde factoren. De omzet zal in het lopende kwartaal dalen naar 175 miljoen dollar. "Die guidance is een stuk zwakker dan die van Besi", oordeelde Roeg. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.