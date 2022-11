Just Eat Takeaway slaat handen ineen met flitsbezorger Getir

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway is van plan het productaanbod van flitsbezorger Getir beschikbaar te maken op het platform van de maaltijdbezorger. Dit maakte Just Eat Takeaway donderdagochtend bekend.

De samenwerking zal volgende week in Duitsland van start gaan, waardoor het voor klanten mogelijk wordt om circa 2.000 producten in het aanbod van Getir te bestellen op het platform van Just Eat Takeaway.

"De samenwerking van twee sterke internationale merken is een win-winsituatie voor beide partijen. Klanten van Just Eat Takeaway krijgen een breder aanbod aan boodschappen die zij kunnen bestellen, terwijl Getir kan profiteren van het grote klantenbestand en verder kan groeien in Europa", aldus algemeen manager Turancan Salur van Getir.

In de komende weken zal het aanbod van Getir ook beschikbaar worden op het platform van Just Eat Takeaway in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Frankrijk.