Dubbelcijferige omzetgroei voor Lucas Bols Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft in het afgelopen halfjaar naar eigen zeggen solide resultaten geboekt en zal weer dividend uitkeren. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers over het eerste halfjaar van het lopende gebroken boekjaar, dat op 30 september eindigde. CEO Huub van Doorne sprak in een toelichting van een aanhoudend sterk momentum, na "de uitstekende resultaten" in het vorige boekjaar. Lucas Bols zag de omzet op jaarbasis stijgen met 23 procent naar 56,3 miljoen euro. Aan die groei droegen volume, prijsstelling en wisselkoerseffecten bij. De destillateur was goed te spreken over het herstel in Japan en de reisgerelateerde markten. Wel werd de verkoop in de VS gedrukt door een "ernstig tekort" aan glas. Netto verdiende de destillateur 7,9 miljoen euro, 0,2 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Lucas Bols meldde verder een operationele vrije kasstroom van 2,8 miljoen euro. Daarmee kwam de destillateur wel beduidend lager uit dan de 11,4 miljoen euro vorig jaar. Lucas Bols investeerde in het werkkapitaal, met het oog op het Amerikaanse glastekort en de uitdagingen in de aanvoerketen. Dat drukte de kasstroom. Eind september had Lucas Bols een nettoschuld van 59,2 miljoen euro. Dat komt neer op een schuldratio van 2,62. Dat was een half jaar eerder 2,74. De destillateur heeft over het vorige boekjaar geen dividend uitgekeerd, maar kondigde donderdag, conform belofte, weer een interim-dividend aan van 0,21 euro per aandeel. Outlook Voor de tweede helft van het boekjaar rekent Lucas Bols op een aanhoudend uitdagend klimaat. "En in sommige gevallen wordt de druk nog verder opgevoerd", denkt de destillateur, wijzend op de geopolitieke spanningen, de hoge inflatie en een verwachte daling van de koopkracht. "Toch blijven we positief over het onderliggende potentieel van onze merken en de groeistrategie die we hebben ingevoerd voor de middellange termijn", aldus CEO Van Doorne. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.