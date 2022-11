Update: Micron Technology verlaagt productie fors Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology gaat de productie van zijn microchips aanzienlijk verlagen om te voorkomen dat de voorraden te groot worden, in de huidige marktomstandigheden. De productie van DRAM en NAND zal met 20 procent worden verlaagd, vergeleken het afgelopen kwartaal. In het lopende nieuwe boekjaar zal de productie van DRAM lager moeten zijn dan vorig jaar, terwijl ook de productie van NAND significant minder sterk wordt dan eerder voorzien. Ook zullen de investeringen worden verlaagd, aldus Micron. Naar eigen zeggen neemt het bedrijf "gedurfde en agressieve" maatregelen om de voorraden te beperken. Aan de Nasdaq daalt het aandeel Micron woensdag 5,3 procent. En in Amsterdam was de halfgeleidersector de gebeten hond. ASML en Besi daalden 3,6 en 4,3 procent en ASM International werd zelfs 4,6 procent goedkoper. "Het geeft nog maar eens aan dat het geheugensegment duidelijk in een downcycle zit", zei analist Marc Hesselink van ING tegen ABM Financial News. "Het helpt niet, maar dit is minder belangrijk voor ASML en ASMI. Besi heeft sowieso weinig exposure naar het geheugensegment." Ook analist Michael Roeg van Degroof Petercam denkt dat er op korte termijn geen impact is. "Maar het moet niet te lang duren." Update: om commentaar analisten en koersen toe te voegen. Bron: ABM Financial News

