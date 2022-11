Lowe's verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lowe's heeft de jaaroutlook verhoogd, na beter dan verwachtte operationele prestaties in het derde kwartaal. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse keten in klusmaterialen en woninginrichting. De operationele marge zal volgens Lowe's dit jaar op 13,0 procent tegen eerder nog een bandbreedte van 12,8 tot 13,0 procent. Hier dacht het bedrijf al aan de bovenkant van de bandbreedte te zullen eindigen. De winst per aandeel zal tussen 13,65 tot 13,80 dollar uitkomen, tegen eerder 13,10 en 13,60 dollar. Lowe's verwachtte ook hier al uit te kunnen komen aan de bovenkant van de destijds afgegeven raming. Lowe's verwacht verder voor dit jaar een omzet van 97 tot 98 miljard dollar tegen eerder 97 tot 99 miljard dollar. De retailer gaf bij de resultaten over het tweede kwartaal al aan dat de omzet vermoedelijk aan de onderkant van deze bandbreedte zou uitkomen. Cijfers De omzet steeg afgelopen kwartaal van 22,9 naar 23,5 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 23,1 miljard dollar, aldus een consensus van FactSet. De kosten voor onder andere verkoop, administratie en algemene posten stegen van 4,4 naar 6,4 miljard dollar, waarmee het operationeel resultaat daalde van 2,8 miljard naar 924 miljoen dollar. In het derde kwartaal boekte Lowe's een nettowinst van 154 miljoen dollar. Vorig jaar in het derde kwartaal verdiende het bedrijf nog bijna 2 miljard dollar. Lowe's nam afgelopen kwartaal echter een afschrijving van 2,1 miljard dollar op de Canadese activiteiten. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 3,27 dollar per aandeel, een stijging op jaarbasis met 19,8 procent. Hier hadden analisten op 3,09 dollar gerekend. Het aandeel Lowe's lijkt woensdag 3,2 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

