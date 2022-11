Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd naar 80,00 euro met handhaving van het Outperform advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Deze koersdoelverhoging vloeit volgens de zakenbank voort uit gunstiger verhoudingen tussen de verschillende waarderingsgrondslagen dan bij vergelijkbare concurrenten. Credit Suisse verlaagde wel de raming voor het bedrijfsresultaat (EBIT) met circa 3 procent in aansluiting op de resultaatvorming in het derde kwartaal van de coatingsspecialist, maar daarmee zit de bank voor 2023 nog altijd 9 procent en voor 2024 met 16 procent boven de analistenconsensus. De bank verwacht dat de kostenbesparingen uit het lopende programma de winst van AkzoNobel in toenemende mate zullen ondersteunen. Het bedrijf wil 200 miljoen euro aan kosten besparen, maar om het 'gat' met de Amerikaanse sectorgenoten te dichten, zal AkzoNobel meer dan 600 miljoen euro moeten besparen, aldus Credit Suisse. Het aandeel AkzoNobel noteerde woensdag op een groen Damrak 1,8 procent lager op 68,82 euro. Bron: ABM Financial News

