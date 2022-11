Minder omzet TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft in het gebroken boekjaar 2021/2022 de omzet licht zien afnemen, terwijl het operationeel resultaat heel hard terugliep. Dit bleek woensdag uit cijfers van het digitaliseringsbedrijf.

De SaaS-omzet liep nog wel met 15 procent op tot 11,1 miljoen euro, maar dit voorkwam niet dat de totale omzet met 3 procent terugliep tot 14,4 miljoen euro.

Ook was er sprake van een EBITDA-verlies van 1,6 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog een winst van 1,9 miljoen euro. Het verlies viel toe te schrijven aan investeringen om de groei aan te jagen, aldus TIE.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) daalde van 249.000 euro positief naar 3,1 miljoen euro negatief.

Op nettoniveau was het al niet veel beter. Daar tekende zich een verlies van van 1,7 miljoen euro tegen een winst van 632.000 euro een jaar eerder.

De operationele kasstroom kwam uit op 269.000 negatief. Een boekjaar eerder was dit nog op 2,1 miljoen euro positief.

TIE gaf eerder al aan dat het afgesloten boekjaar een overgangsjaar is, waarin vaart werd gemaakt met investeringen.

De orderinstroom steeg met 14 procent naar net geen 13 miljoen euro.

In een toelichting zei CEO Jan Sundelin woensdag dat de investeringen in de groei in 2023 effect zullen sorteren en in 2024 zullen resulteren in een omzetgroei bij SaaS van meer dan 20 procent per jaar. "In de afgelopen maanden tekenden we grote nieuwe deals", aldus de topman.

De EBITDA-marge moet dan ook boven de 20 procent liggen.

Dividend

Over het gehele boekjaar keert TIE een dividend uit van 0,50 euro per aandeel. Dit bedrag is reeds uitgekeerd na de aandeelhoudersvergadering op 25 maart. Het was het eerste dividend ooit. TIE zegt te streven naar een “stabiel” dividend.

Het aandeel TIE Kinetix sloot dinsdag op 16,70 euro.