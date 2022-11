Sligro biedt op Metro-winkels Belgie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft een bod uitgebracht op winkels van Metro in België. Dit meldde het bedrijf uit Veghel dinsdag nabeurs. "In relatie tot de gerechtelijke reorganisatie van Makro Cash & Carry Belgium NV/SA maakten wij op 10 oktober jongstleden bekend dat wij mogelijkheden zien waar het de Metro-activiteiten betreft. Wij hebben ons destijds bij de gerechtsmandatarissen aangemeld als geïnteresseerde partij", aldus Sligro, dat onderzocht "of en zo ja op welke wijze en onder welke voorwaarden wij Metro-activiteiten kunnen combineren met die van Sligro Food Group." Vandaag heeft Sligro een concreet bod uitgebracht bij de gerechtsmandatarissen, aldus het bedrijf. "Zij geven nu invulling aan de volgende fase in dit proces, wat naar

verwachting enige tijd in beslag zal nemen." Sligro doet daarom momenteel nog geen verdere mededelingen over de inhoud van het bod. Het aandeel Sligro sloot dinsdag bijna 2 procent lager op 15,52 euro. Bron: ABM Financial News

