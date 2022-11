Activist TCI: Alphabet moet mes zetten in personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De activistische aandeelhouder TCI vindt dat Alphabet, het moederbedrijf van Google, te veel personeel in dienst heeft.



In een brief aan het bestuur van Alphabet heeft TCI opgeroepen om agressief de kosten te verlagen en kostbare projecten, zoals de zelfrijdende auto Waymo, te schrappen.



De kostenbasis is te hoog, betoogt de investeerder, en dat betekent dat flinke ingrepen moeten worden gedaan. “De onderneming heeft teveel personeel en de kosten per werknemer zijn te hoog”, tekende The Wall Street Journal op na het inzien van de brief.



TCI, in Londen gevestigd, zou een belang van meer dan 6 miljard dollar in Alphabet hebben.



Recent werd al bekend dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, 13 procent van het personeel gaat ontslaan. En ook de nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, wil het personeelsbestand stevig terugbrengen. Bron: ABM Financial News

