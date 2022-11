Ajax door met Van der Sar Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ajax gaat door met algemeen directeur Edwin van der Sar en heeft tijdens de jaarvergadering Cees van Oevelen benoemd tot commissaris. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub vrijdagmiddag bekend. Van Oevelen volgt Ernst Ligthart op. Van der Sar is sinds 11 november 2016 directievoorzitter en algemeen directeur van Ajax en is herbenoemd tot en met 30 juni 2025. Daarnaast is Maurits Hendriks vandaag benoemd tot bestuurder. Conform de statuten, was voor de herbenoeming van Van der Sar en de benoeming van Hendriks geen stemming nodig. President-Commissaris Leen Meijaard deelde tijdens de vergadering mee dat hij niet van plan is zijn tweede termijn, die loopt tot en met de jaarvergadering van november 2023, met een derde termijn te verlengen. Bron: ABM Financial News

