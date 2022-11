Omzet IMCD groeit stabiel door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet en winst flink zien stijgen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten. De omzet steeg de afgelopen drie kwartalen met 38 procent tot ruim 3,5 euro. In de eerste zes maanden van dit jaar groeide de omzet ook met 38 procent. De operationele EBITA steeg in de afgelopen negen maanden met 59 procent op jaarbasis tot 443,5 miljoen euro. Dat was in de eerste jaarhelft een plus van 58 procent. Tegen constante wisselkoersen steeg de EBITA dit jaar tot nu toe met 51 procent. Onder de streep resteerde een nettowinst van 264 miljoen euro tegen 152 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel kwam dit neer op een winst van 4,64 euro. De vrije kasstroom bedroeg 249,3 miljoen euro. In de eerst negen maanden van 2021 was dat 201,1 miljoen euro. Eind september had IMCD 1,1 miljard euro aan schulden. Ultimo december 2021 was dit nog 940 miljoen euro. IMCD deed dit jaar al meerdere overnames. Outlook Voor heel 2022 gaat IMCD nog altijd uit van een stijging van de EBITA. Het aandeel IMCD sloot woensdag op 133,10 euro. Bron: ABM Financial News

