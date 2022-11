Air France-KLM lost vervroegd 1 miljard aan Franse staatssteun af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft vervroegd 1 miljard euro afgelost van 3,5 miljard euro aan uitstaande staatssteun in Frankrijk. Dit meldde het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern maandag nabeurs. "De solide verbetering van de operationele prestaties in de eerste negen maanden van het jaar hebben de groep in staat gesteld de terugbetaling van de tijdens de Covid-19-crisis ontvangen financiering te versnellen", meldde Air France-KLM in een toelichting. "Deze vervroegde aflossing zal het schuldprofiel van de groep verbeteren door de financieringskosten te verlagen en de blootstelling aan variabele rentes te beperken", zei het concern verder. Air France-KLM loste vervroegd 800 miljoen euro af van een tranche met een looptijd tot mei 2023 en 200 miljoen euro van een tranche die in mei 2024 moet worden afgelost. In december 2021 had het bedrijf al 500 miljoen euro afgelost, van een lening van in totaal 4 miljard euro. Er staat nu nog 2,5 miljard euro open van leningen die in mei 2024 en mei 2025 aflopen. Bron: ABM Financial News

