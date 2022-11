Goldman Sachs haalt Shell van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft maandag het advies voor Shell verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 40,00 euro naar 38,00 euro. De zakenbank stelde dat de energiereus op de beurs dit jaar ten opzichte van sectorgenoten een 'outperformance' heeft laten zien, ondanks een rendement op de vrije kasstroom die onder het sectorgemiddelde ligt en een relatief minder aantrekkelijke kapitaalteruggave aan aandeelhouders. Shell heeft dit jaar via uitgekeerde dividenden en aandeleninkopen een rendement opgeleverd van 12,1 procent. Het aandeel Shell is daarnaast in 2022 bijna 50 procent opgelopen. Voor het komende jaar verwacht Goldman dat Shell door dividenden en aandeleninkopen een rendement van circa 8,7 procent oplevert, terwijl sectorgenoten gemiddeld op 11,6 procent zullen uitkomen. Om die reden prefereert de zakenbank een belegging in de sectorgenoten van Shell. Het aandeel Shell sloot vrijdag in Amsterdam op 28,79 euro. Bron: ABM Financial News

