Heijmans pakt terminal Eindhoven Airport aan

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans mag als aannemer de passagiersterminal op Eindhoven Airport gaan uitbouwen. Het bouwbedrijf kreeg op 3 november de definitieve gunning in de aanbesteding, maakte Heijmans maandag voorbeurs bekend. Het contract is naar verwachting ruim 30 miljoen euro waard. De bouw start eind 2023 en moet in de tweede helft van 2025 gereed zijn. De huidige terminal van 26.000 vierkante meter krijgt er ongeveer 10.000 vierkante meter extra ruimte bij. Na de verbouwing zal er meer ruimte zijn voor luchthavenprocessen en diensten en meer comfort voor reizigers en medewerkers. De terminal was berekend op 5 miljoen passagiers per jaar. In 2019 zat de luchthaven daar ruim boven met 6,7 miljoen. De luchthaven verwacht weer terug te keren naar dat niveau, na de terugval in de coronacrisis. De luchthaven wil ook CO2-neutraal zijn in 2030. Bron: ABM Financial News

