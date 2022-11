Beursblik: Galapagos wacht meer onzekerheid en cashburn

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers hoeven er niet op te rekenen dat Galapagos spoedig meer medicijnen op de markt brengt. Dit oordeelde Jefferies na een beleggersdag van het Belgisch-Nederlandse farmabedrijf.

"Het bedrijf kiest voor een "parelsnoer"-benadering in plaats van een grote overname en wil overnames doen van activa in de vroege klinische of late preklinische fase, omdat het hieraan zelf de meeste waarde kan toevoegen", aldus Jefferies.

De analisten zijn het er mee eens dat dit de beste manier is om waarde te creëren, maar het betekent ook dat ontstekingsremmer Jyseleca tot 2028 het enige middel van Galapagos op de markt is.

Van de bestaande portfolio wil Galapagos tegen 2028 één extra product op de markt hebben en vijf activa in de late fase, waarvan drie celtherapieën en twee kleine moleculen.

"De uitdaging is dat 5 tot 6 jaar in beurstermen een lange tijd is", aldus Jefferies.

Het is daarbij ook onduidelijk wat de impact zal zijn op de cashburn. De verwachting van Galapagos is dat de cashburn van 480 tot 520 miljoen euro dit jaar in 2023 redelijk hetzelfde zal blijven en in 2024 aanzienlijk zal afnemen. Maar met het financieren van overnames in een vroege klinische fase, lopen de uitgaven mogelijk opnieuw op, aldus Jefferies.

Op lange termijn kan de nieuwe strategie van Galapagos zeker vruchten afwerpen, maar "het is onduidelijk welke waarde de markt zal toekennen aan programma's waarvan cruciale [onderzoeks]data zo ver in de toekomst liggen", aldus de analisten.

Jefferies heeft een Underperform advies op Galapagos en een koersdoel van 48,00 euro. Het aandeel sloot vrijdag ruim 7 procent lager op 43,02 euro.