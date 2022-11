'OCI keert hoger dividend uit dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft voor de tweede jaarhelft een beduidend hoger dividend voorgesteld dan verwacht. Dit stelde Degroof Petercam donderdag in een rapport. Degroof Petercam zelf ging voor de tweede jaarhelft uit van een dividend van 2,45 euro per aandeel en noemde het aangekondigde dividend van 3,50 euro dan ook "indrukwekkend". Het derde kwartaal kwam voor de kunstmestfabrikant volgens de bank beter uit dan verwacht, nu de dip in de stikstofprijzen deze zomer minder impact bleek te hebben dan verwacht. Analist Frank Claassen verwacht de taxaties voor het operationeel resultaat (EBITDA) voor dit jaar en volgend jaar met 5 procent te verhogen. Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel OCI op Houden staan met een koersdoel van 45,00 euro. Het aandeel OCI noteerde donderdag op een rood Damrak 2,2 procent lager op 38,24 euro. Bron: ABM Financial News

