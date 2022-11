ING boekt minder winst

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het derde kwartaal zoals verwacht, een lagere winst geboekt dan een jaar eerder, door hogere voorzieningen voor slechte leningen en verliezen op hedging en op Poolse hypotheken. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de bank.

De bank kondigde een aandeleninkoop van 1,5 miljard euro aan, om zijn overtollige kapitaal terug te geven aan aandeelhouders.

De fee-inkomsten stonden onder druk door de koersdalingen op de financiële markten, maar zowel de retailbank als de zakelijke bank voelden de positieve impact van de hogere marktrentes bij de rente-inkomsten, stelde CEO Steven van Rijswijk.

De nettowinst daalde van 1,37 miljard euro een jaar eerder naar 979 miljoen euro. Analisten hadden hier gerekend op 1,10 miljard euro.

Het verschil lijkt vooral veroorzaakt door een verliespost in de hedge-boekhouding van 288 miljoen euro. Dit verlies zou in de komende jaren weer als positieve impact moeten terugkomen in de resultaten, volgens ING.

Een andere verliespost, op Poolse hypotheken van 363 miljoen euro, was al afgelopen zomer aangekondigd door de bank. Dit is het gevolg van nieuwe regelgeving in Polen.

De netto rentebaten daalden in het derde kwartaal per saldo licht van 3,39 miljard tot 3,33 miljard euro. Dit was iets beter dan de consensusverwachting van 3,21 miljard euro. "Hogere marges op spaargeld hielpen om de impact van het Poolse hypotheekmoratorium op te vangen", aldus ING.

De fee-inkomsten daalden iets, tot 876 miljoen euro, waar analisten gemiddeld rekenden op een vrijwel ongewijzigd bedrag van 889 miljoen euro. Hogere fee-inkomsten voor betaalrekeningen en regulier bankverkeer compenseerden voor lagere fees uit beleggingsproducten, na de koersdalingen op de financiële markten.

De voorzieningen voor oninbare leningen waren 403 miljoen euro en kwamen exact overeen met de analistenverwachtingen. Een jaar eerder was dit slechts 39 miljoen euro. "We hebben vertrouwen in de kwaliteit van ons leningenboek", benadrukte Van Rijswijk.

De kernkapitaalratio bleef zoals verwacht stabiel op 14,7 procent.

De bank kondigde een aandeleninkoop aan van 1,5 miljard euro. De grote vraag bij analisten vooraf was of dit zou gebeuren, volgens analist Robin van den Broek van Mediobanca.