Marel boekt lagere winst

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt op een hogere omzet. Dit maakte de fabrikant van slachtmachines woensdag nabeurs bekend. Het concern zei in een toelichting op de cijfers dat de marktomstandigheden uitdagend blijven vanwege aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en hoge inflatie, wat resulteert in inefficiënties in de productie en hogere kosten is verband met tijdige levering. Marel boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 8,9 miljoen euro, in vergelijking met 23,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 331,9 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021 naar 450,6 miljoen euro. Het concern meldde tevens een nieuwe driejarige termijnlening van 300 miljoen dollar te hebben afgesloten. Outlook Marel mikt op een geleidelijke opbouw van de omzet en operationele prestaties in 2022 en 2023, gebaseerd op een sterk orderboek met betere prijs/kosten-dekking in de nieuwe bestellingen. Om dit te kunnen realiseren introduceerde het concern in een separaat persbericht een verfijnd bedrijfsmodel met zeven bedrijfsdivisies. Daarnaast formaliseerde het bedrijf een uitvoerend bestuur dat uit zes leden bestaat om naar eigen zeggen focus, snelheid en schaalgrootte te garanderen. Bron: ABM Financial News

