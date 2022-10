Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor Heineken verlaagd van 119,00 naar 113,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Volgens UBS is de outlook van Heineken voor 2023 nog altijd haalbaar. De markt overschat de Europese tegenwind, vindt de bank. Daarbij zal in de laatste maanden van het jaar de blootstelling aan Latijns-Amerika gunstig uitpakken, onder meer dankzij het WK voetbal. Ook zullen de inkoopkosten voor wat meewind gaan zorgen, voorzien de analisten. UBS verwacht dat Heineken aan de onderkant van de afgegeven outlook voor 2023 zal uitkomen. De brouwer mikt op een operationele winstgroei van 5 tot 10 procent. Het aandeel Heineken daalt maandag 0,3 procent naar 83,90 euro. Bron: ABM Financial News

