'Aandacht voor uitrol nieuwe clubs Basic-Fit'

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) De aandacht bij de update over het derde kwartaal van Basic-Fit zal vrijdag vooral uitgaan naar de uitrol van nieuwe clubs. De update van Basic-Fit over het derde kwartaal is doorgaans niet erg uitgebreid. Beleggers krijgen meestal cijfers over de omzet, het ledenaantal en het aantal nieuw geopende clubs. "We zien stijgende zorgen onder beleggers over de kosten, liquiditeit, uitrol [van nieuwe clubs] en waardering in aanloop naar de kwartaalcijfers volgende week", schreef de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. De energiekosten kunnen in 2023 wel met 50 procent stijgen, berekende de bank, en met nog eens 100 procent in 2024. En dat heeft gevolgen voor de winstgevendheid. "Maar de gasprijs is de afgelopen weken duidelijk gedaald", voegden de analisten toe. Indien de kosten te hoog worden, want naast energie lopen ook de personeelskosten op, dan kan Basic-Fit altijd nog de abonnementsprijzen verhogen, aldus Morgan Stanley, hoewel hier nu nog geen plannen voor zijn. De impact van hogere bouwkosten bij de uitrol van clubs is relatief beperkt, aldus de zakenbank. Volgens analisten van Credit Suisse blijft het bedrijfsmodel van Basic-Fit veerkrachtig, maar de marktomstandigheden uitdagend. Zij zien geen risico's van kosteninflatie en de zorgen over een mogelijke kapitaalverhogingen zijn in de ogen van de zakenbank overdreven. Outlook Voor dit jaar verwacht de uitbater van fitnessclubs minimaal 1 miljoen nieuwe leden te verwelkomen en tot een ledenbestand van circa 3,5 miljoen te groeien, terwijl het aantal clubs tot 1.250 moet groeien. Verder wordt voor dit jaar gemikt op een omzet van 800 tot 850 miljoen euro met een onderliggende EBITDA van circa 225 miljoen euro. De consensus mikt voor heel dit jaar op een omzet van 805,5 miljoen euro, een EBITDA van 380,7 miljoen euro en een nettoverlies van 9,2 miljoen euro. Op onderliggende basis zal de EBITDA uitkomen op 215,6 miljoen euro. De consensus verwacht verder dat er 1.251 clubs open zijn aan het einde van het jaar, met 3,47 miljoen leden. Bron: ABM Financial News

