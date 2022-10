Credit Suisse boekt weer miljardenverlies Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft in het derde kwartaal een miljardenverlies geleden en kondigde een nieuwe strategie aan, met onder meer een geplande verkoop van de Amerikaanse zakenbankactiviteiten, kostenbesparingen en een kapitaalverhoging van 4 miljard Zwitserse frank. De Zwitserse bank boekte een verlies van 4,03 miljard frank, nadat een jaar eerder nog 434 miljoen frank winst werd geboekt. Het is het vierde kwartaal op rij dat de bank verliezen boekt. Als redenen noemde de bank de uitdagende markt en economische omstandigheden, die vooral bij de zakenbank toesloegen. De inkomsten kelderden afgelopen kwartaal met 30 procent tot 3,8 miljard frank. Vooral het nettoresultaat valt vies tegen. Analisten rekenden vooraf op een nettoverlies van ruim 400 miljoen frank op een omzet van 4,0 miljard frank. De kernkapitaalratio daalde door het verlies van 14,4 procent een jaar eerder tot 12,6 procent. Strategie-update Credit Suisse kondigde ook een strategie-update aan die volgens CEO Ulrich Körner de zakenbank radicaal reorganiseert, het kapitaal versterkt en de kostentransformatie versnelt. De Zwitserse bank probeert al geruime tijd zijn reputatie te herstellen na een reeks schandalen en verlieslatende kwartalen. In het nieuwste plan verkoopt de bank een groot deel van Amerikaanse activiteiten op het gebied van securitisatieproducten voor beleggers onder leiding van Apollo Global Management. Ook wil Credit Suisse 4 miljard Zwitserse frank ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Er is al een toezegging van 1,5 miljard frank binnen van Saudi National Bank, die daarmee zijn aandelenbelang in Credit Suisse verhoogt tot 9,9 procent. Verder moeten de kosten 15 procent omlaag, of met 2,5 miljard frank tot 14,5 miljard frank in 2025. De kapitaalbuffer moet intussen weer verbeteren tot een kernkapitaalratio van 13,5 procent. Er verdwijnen 9.000 banen. Ook wordt het merk First Boston uit de mottenballen gehaald, als een onafhankelijke adviesbank voor de kapitaalmarkten. Reorganisatiekosten en afwaarderingen op software en vastgoed zullen tot de komende jaren 2,9 miljard frank bedragen. Die kosten moeten worden opgevangen met desinvesteringen. Op 23 november zal de bank een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden. Het aandeel Credit Suisse daalde donderdag 8 procent. Bron: ABM Financial News

