Degroof Petercam verlaagt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor het aandeel Corbion verlaagd van 47,00 naar 38,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de bank na publicatie van de resultaten over de eerste negen maanden van dit jaar. Degroof Petercam verklaarde de koersdoelverlaging door te wijzen op de onzekerheid over de financiële positie van Corbion en de lagere verhoudingen tussen de toonaangevende parameters ten opzichte van sectorgenoten. De bank beoordeelde de resultaten over het derde kwartaal als beter dan verwacht met een autonome omzetgroei van 23,8 procent, waar Degroof Petercam vooraf uitging van 15,8 procent. Voor de EBITDA had Degroof Petercam 39,1 miljoen euro over het derde kwartaal in de prognose opgenomen, terwijl Corbion donderdagmorgen met 41,6 miljoen euro naar buiten kwam. Degroof Petercam verwacht de taxaties voor de onderneming te verhogen op basis op de beter dan verwachte omzetontwikkeling en de operationele resultaatvorming. Daar staat wel een een lagere verwachting voor de PLA-samenwerking tegenover. Het aandeel Corbion noteerde donderdag op een groen Damrak 1,1 procent hoger op 27,14 euro Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.