Unilever verhoogt outlook opnieuw

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het derde kwartaal van 2022 sterker dan verwacht gestegen, ondanks dat de volumes daalden, en de onderneming verhoogde opnieuw de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Britse voedingsgigant van merken als Dove, Axe en Ben & Jerry's. De omzet steeg op jaarbasis met 17,8 procent naar 15,8 miljard euro. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 15,1 miljard euro. De markt hecht echter vooral waarde aan de ontwikkeling van de onderliggende omzet van Unilever. In het derde kwartaal steeg de onderliggende omzet met 10,6 procent, waar analisten vooraf rekening hielden met 8,0 procent. De prijzen stegen met 12,5 procent, maar de volumes liepen met 1,6 procent terug en dat viel mee. De consensus rekende namelijk op 10,9 procent hogere prijzen en 2,6 procent lagere volumes. Verder meldde Unilever dat vooral Beauty & Wellbeing het goed deed met een groei van 24,4 procent. Personal Care en Home Care stegen met circa 20 en 22 procent. In de eerste negen maanden bedroeg de onderliggende omzetgroei 8,9 procent. Unilever keert een stabiel kwartaaldividend uit van 0,4268 euro per aandeel en liet weten dat de tweede tranche van het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 750 miljoen euro in december afgerond zal worden. Outlook verhoogd Unilever verhoogde bij de publicatie van de halfjaarresultaten in juli al de outlook voor heel het jaar en het concern deed dit donderdag opnieuw. Unilever verwacht voor 2022 een onderliggende omzetgroei van meer dan 8 procent. Unilever verwachtte voor dit jaar eerder nog een onderliggende omzetgroei van minimaal 6,5 procent. De analisten hadden al vertrouwen in deze outlook. De consensus mikte op een groei van 7,7 procent voor dit jaar. Wel liet Unilever zich somberder uit over de volumeontwikkeling in de laatste maanden van dit jaar. Unilever rekent verder nog steeds op een operationele marge in 2022 van 16 procent. In 2023 en 2024 verwacht Unilever dat de marges zullen stijgen, dankzij onder meer een combinatie van hogere prijzen en kostenbesparingen. Bron: ABM Financial News

