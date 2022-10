Sterke omzetgroei AB InBev verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) AB InBev heeft naar verwachting een sterke omzetgroei in het derde kwartaal gerealiseerd. Dit verwachten de analisten die aan de bedrijfsconsensus van de brouwer bijdroegen. De omzet zal op autonome basis met 10,2 procent stijgen, zo verwachten de analisten. De volumes zullen autonoom met 2,2 procent zijn gestegen, en de EBITDA met 5,2 procent, aldus de consensus. De winst per aandeel zal op 0,72 dollar uitkomen, en de onderliggende winst op 0,83 dollar per aandeel. Outlook De analisten rekenen voor heel 2022 op een autonome omzetgroei van 11 procent dit jaar, een volumegroei van 2,6 procent en een EBITDA-stijging van 6,6 procent. Zelf verwacht AB InBev dat de EBITDA dit jaar zal stijgen met 4 tot 8 procent en dat de opbrengsten sneller zullen stijgen dan de EBITDA, in lijn met de outlook van de brouwer voor de middellange termijn. De netto-investeringen zullen tussen 4,5 en 5,0 miljard dollar liggen. AB InBev opent donderdagochtend de boeken. Woensdagmiddag staat het aandeel onder druk, met een koersdaling van 1,4 procent. De koersdruk volgt nadat concurrent Heineken woensdag waarschuwde voor de eerste tekenen van een zwakkere consumentenvraag. Het aandeel Heineken daalt zelfs 9,3 procent. Bron: ABM Financial News

