Heineken en ASMI genadeloos onderuit in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager geopend, waarbij koersverliezen van Heineken en ASMI de AEX drukken. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,9 procent lager op 660,29 punten. Onder de hoofdfondsen gaf ASMI 8,1 procent prijs na cijfers. ASMI behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de orderinstroom terugviel als gevolg van de verwachte negatieve impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen naar China. Heineken leverde 7,6 procent in. De volumes van de brouwer bleven in het derde kwartaal achter op de analistenverwachtingen. KPN daalde met 1,2 procent na cijfers, hoewel de opening nog positief was. In de AEX won Prosus 1,3 procent. AMG steeg in de AMX 3,3 procent tot 28,46 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor AMG van 41,00 naar 51,00 euro en handhaaft het koopadvies. Momenteel handelt het aandeel AMG op 3,4 keer de EBITDA in 2023, met een dividendrendement van 3 procent. En dat is in de ogen van Berenberg veel te laag. OCI gaf 7,9 procent prijs. Het aandeel noteert ex-dividend. OCI keer maar liefst 3,55 euro per aandeel uit. Forfarmers steeg onder de kleinere aandelen 2,0 procent, terwijl Kendrion 3,4 procent verloor. Bron: ABM Financial News

