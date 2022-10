JPMorgan zet AkzoNobel op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft het advies voor AkzoNobel verlaagd van Neutraal naar Onderwogen en het koersdoel van 72,00 naar 57,00 euro. Volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank zal AkzoNobel de komende periode profiteren van een terugval van de prijzen voor grondstoffen, maar dit is onvoldoende om de macro-economische tegenwind op te vangen. Vooral in Europa vreest JPMorgan dat de vraag naar de verf van AkzoNobel onder druk zal staan, en dan met name in het Verenigd Koninkrijk. De situatie is volgens de bank een stuk erger dan een paar maanden geleden gedacht. JPMorgan verlaagde de taxatie voor de aangepaste EBIT voor 2023 met 18 procent naar 900 miljoen en voor 2024 met 12 procent tot minder dan 1,1 miljard euro. Daarmee zit de bank respectievelijk 23 en 19 procent onder de consensus van Vara. De taxaties voor de winst per aandeel AkzoNobel gingen bij JPMorgan met 21 en 14 procent omlaag tot 3,29 en 4,09 euro. "Het aandeel is al significant gedaald, maar we zien betere kansen elders", aldus de analist, die daarbij wijzen op Brenntag, Solvay, BASF en Air Liquide. Bron: ABM Financial News

