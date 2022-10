IBM overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IBM is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken, maar overtrof toch de verwachtingen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse bedrijf. CEO Arvind Krishna sprak van een sterke omzetgroei, "wat een weerspiegeling is van onze voortdurende focus op de uitvoering van onze strategie", zei Krishna. ABM boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 3,2 miljard dollar, ofwel een verlies van 3,54 dollar per aandeel, in vergelijking met een winst van 1,1 miljard dollar, ofwel 1,25 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst kwam uit op 1,81 dollar per aandeel. De omzet steeg van 13,2 miljard dollar in het derde kwartaal van 2021 naar 14,1 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,79 dollar per aandeel op een omzet van 13,5 miljard dollar. Outlook IBM voorziet voor het hele boekjaar een groei van de omzet die de eerdere prognose van een groei van 5 tot 10 procent tegen constante wisselkoersen overtreft. Het bedrijf voorziet in 2022 een geconsolideerde vrije kasstroom van circa 10 miljard dollar. Het aandeel IBM noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 3,3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

