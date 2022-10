Beursblik: Netflix wist abonnee-uitstroom vermoedelijk te stoppen

(ABM FN-Dow Jones) Netflix is er vermoedelijk in geslaagd om meer dan een miljoen nieuwe abonnees te verleiden in het afgelopen kwartaal. Dit verwachten analisten in aanloop naar de cijfers van de streamingreus dinsdagavond.

Gemiddeld rekenen analisten op 1,11 miljoen nieuwe abonnementen. Dat staat haaks op de meer dan 1 miljoen abonnees die in het eerste en tweede kwartaal samen verloren gingen.

Beleggers zullen, als de aanwas van 1 miljoen nieuwe abonnees afgelopen kwartaal is gehaald, vooral oog hebben voor de outlook van Netflix voor het vierde kwartaal. Dan kunnen ook de eerste mensen zich inschrijven op het nieuwe model, waarin kijkers reclames krijgen getoond, maar ook minder hoeven te betalen.

Deze abonnees krijgen bij het nieuwe abonnement, dat 6,99 dollar kost in plaats van 9,99 dollar, 4 tot 5 minuten aan reclames per uur voorgeschoteld van 15 tot 30 seconden per advertentie. Het goedkope abonnement heeft ook een kleiner aanbod aan films en series, vanwege bepaalde licentie-afspraken. Netflix zegt hier nog aan te werken.

Op dit moment rekenen analisten op 4 miljoen nieuwe abonnees voor het vierde kwartaal.

Winst

Volgens analisten geraadpleegd door FactSet verdiende Netflix in het derde kwartaal 2,14 dollar per aandeel, op een omzet van 7,84 miljard dollar, iets meer dan de omzet in het derde kwartaal van 2021.

In een groene Nasdaq stijgt het aandeel Netflix maandag 8,4 procent. Dit jaar noteert het aandeel desondanks nog altijd bijna 60 procent lager.