AkzoNobel laat doelstelling voor 2023 los

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft zoals verwacht zijn doelstelling voor 2023 losgelaten, door de aanhoudende verslechtering in de wereldeconomie. Dat bleek donderdag bij de resultaten van de verf- en coatingspecialist, die recent al met een winstwaarschuwing voor 2022 kwam.

AkzoNobel blijft mikken op een groei die even snel of sneller is dan in de relevante markten, maar streeft niet meer naar een aangepaste EBITDA van 2 miljard euro in 2023, door de aanhoudende verstoringen in de markt. Analisten rekenden hier inmiddels al op 1,53 miljard euro, zodat de outlookverlaging niet als een echte verrassing komt.

Voor het vierde kwartaal rekent AkzoNobel op een aangepast operationeel resultaat van minder dan 150 miljoen euro, meldde het bedrijf, wat ruim lager is dan de 201 miljoen euro in het derde kwartaal.

Dit hangt volgens analisten van Jefferies samen met de volumedalingen, waardoor de voorraden minder snel kunnen worden weggewerkt. De analisten rekenen op een negatieve marktreactie op deze verwachtingen.

AkzoNobel rapporteerde over het derde kwartaal een aangepaste EBITDA van 283 miljoen euro en en een aangepaste operationele winst van 184 miljoen euro.

De aangepaste operationele winst was 201 miljoen euro exclusief de retrospectieve aanpassing van de boekhouding voor hyperinflatie in Turkije van 17 miljoen euro, stelde CEO Thierry Vanlancker. "Dit brengt ons derdekwartaalresultaat in lijn met de marktupdate die eind september werd uitgegeven."

Een geüpdate analistenconsensus van Vara Research rekende op 196 miljoen euro, nadat het bedrijf zelf had aangegeven te rekenen op 195 miljoen tot 215 miljoen euro.

De nettowinst halveerde in het derde kwartaal bijna van 164 miljoen euro een jaar eerder naar 84 miljoen euro. Dit was lager dan de analistenverwachting van 124,4 miljoen euro.

De omzet steeg wel met 19 procent, van 2,41 miljard naar 2,86 miljard euro. Dit is hoger dan de consensusverwachting van 2,72 miljard euro. De prijzen stegen met 13 procent, maar de volumes lagen 5 procent lager, met name omdat klanten in Europa en China hun voorraden terugbrachten, onder druk van een historisch laag consumentenvertrouwen.

Die trend zal ook doorzetten in het lopende vierde kwartaal, meldde het bedrijf al eerder. Dan zal het echter ook profiteren van de effecten van de kostenmaatregelen die worden ingevoerd.

Bij de jaarcijfers volgen meer details over de verwachtingen voor 2023. De inkoopkosten voor grondstoffen zullen dalen, waardoor de marge volgend jaar gunstig zal worden beïnvloed, stelde Akzo Nobel.

Akzo Nobel verwacht dat de voorraden voor het einde van het jaar met 200 miljoen euro zullen zijn gedaald en in het eerste kwartaal van 2023 met nog eens 100 miljoen euro, merkte Jefferies op, wat minder snel is dan eerdere verwachtingen.

Het aandeel AkzoNobel daalde donderdag 2,2 procent.

Update: om meer informatie en analistencommentaar toe te voegen.