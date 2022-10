Meevallende omzet TomTom leidt tot outlookverhoging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald dan verwacht en besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de navigatiespecialist. De omzet steeg op jaarbasis van 127,5 miljoen naar 136,3 miljoen euro, waar analisten rekenden op een kleine daling tot 126 miljoen euro. "We zijn erg tevreden met onze kwartaalprestatie, vooral over de ontwikkeling van onze omzet in Automotive", zei CFO Taco Titulaer vrijdag in een toelichting. Aan die omzet droeg het onderdeel Location Technology 108,3 miljoen euro bij en de consumententak 28,0 miljoen euro. Verder rapporteerde TomTom een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) van 17,8 miljoen euro en een nettoverlies van 17,5 miljoen euro. Analisten hadden gerekend op respectievelijk 22 en 20 miljoen euro negatief. In het derde kwartaal van vorig jaar leed het navigatiebedrijf een verlies van 20,8 miljoen euro. In het tweede kwartaal van dit jaar boekte TomTom een omzet van 132,6 miljoen euro, een negatieve EBIT van 55,5 miljoen euro en een verlies onder de streep van 55,0 miljoen euro. De vrije kasstroom was afgelopen kwartaal 8,5 miljoen euro positief, wat een rendement opleverde van 6 procent. Dat is exclusief de herstructureringskosten die in juni 2022 werden aangekondigd. TomTom had eind september nog 330 miljoen euro in kas. Outlook Voor heel dit jaar rekent TomTom niet langer op een omzet van 470 tot 510 miljoen euro, maar op 505 tot 520 miljoen euro, wat in 2023 zal stijgen naar 500 tot 550 miljoen euro, zoals eerder al aangegeven. Location Technology draagt dit jaar naar verwachting 410 tot 425 miljoen euro bij aan de groepsomzet, en niet als eerder voorzien 380 tot 420 miljoen euro. Volgend jaar is dit 425 tot 475 miljoen euro. Analisten rekenen gemiddeld op 501 miljoen euro omzet dit jaar en 521 miljoen euro volgend jaar. Een verwacht nettoverlies van 115 miljoen euro dit jaar zal volgens hen volgend jaar teruglopen tot 39 miljoen euro. Voor dit jaar rekent TomTom verder op een negatieve vrije kasstroom van circa 2 procent van de omzet, gevolgd door een vlakke marge van 0 procent volgend jaar. Dat is beduidend anders dan eerder, toen TomTom voor dit jaar rekende op -5 procent en voor volgend jaar op een plus van minimaal 5 procent. "Macro-economische onzekerheden en inflatiedruk hebben impact op de wereldwijde autoproductie en ook op onze kostenniveaus. Voor 2023 herhalen we onze omzetverwachting, maar verlagen we de outlook voor de vrije kasstroom naar break-even", aldus TomTom. Analisten gaan voor dit jaar uit van een negatieve kasstroom van 39 miljoen euro, wat neerkomt op een marge van 8 procent negatief, gevolgd door een positieve marge van 4 procent in 2023. Op 2 november organiseert TomTom een beleggersdag. Bron: ABM Financial News

