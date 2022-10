Nog altijd flinke omzetgroei voor LVMH

(ABM FN-Dow Jones) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet flink zien aantrekken. Dit meldde het luxemerk dinsdagavond.

In de eerste negen maanden behaalde LVMH een 28 procent hogere omzet van circa 56,5 miljard euro. Wisselkoersen hadden een positieve impact van 8 procent. In dezelfde periode vorig jaar was dit 44,2 miljard euro. Het modemerk sprak van een sterke groei in de VS, Europa en Japan, terwijl Azië, inclusief China, nog steeds worstelde met gesloten winkels als gevolg van de geldende coronamaatregelen. De groei nam richting het einde van het derde kwartaal wel toe in deze regio, nu de coronamaatregelen langzaam worden afgebouwd.

Autonoom was de groei 20 procent in de afgelopen negen maanden. In het derde kwartaal bedroeg de autonome omzetgroei 19 procent.

Alle activiteiten droegen bij aan de groei in de afgelopen negen maanden, waarbij de grootste divisie Fashion & Leather Goods ook de sterkste groei liet zien.