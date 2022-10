Ebusco blijft rekenen op een scherpe omzetstijging in 2022

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in het derde kwartaal de trends uit de eerste jaarhelft zien doorzetten. Dit maakte de Deurnse bussenbouwer dinsdag voorbeurs bekend.

"Na de zomerstop hield het sterke momentum aan", aldus CEO Peter Bijvelds in een toelichting. Er blijven veel aanbestedingen. Ebusco schat dat er 3.800 bussen worden aanbesteed in de komende 12 tot 18 maanden.

Het orderboek van Ebusco stond aan het einde van het derde kwartaal op 442 bussen, plus 253 'call offs' en nog eens 729 in optie. ING rekende vooraf op 325 bussen, plus 253 'call offs' en 729 in optie.

Ebusco blijft hard werken aan de uitbreiding in Deurne en de voorbereidingen in het Franse Rouen. Het aantal werknemers steeg zo van 492 aan het einde van het eerste halfjaar naar 558 eind september.

"In het vierde kwartaal van 2022 halen we de mijlpaal om in Deurne 1 bus per dag te bouwen", meldde Ebusco dinsdag. En eind eerste kwartaal of begin tweede kwartaal volgend jaar wordt dit 2 bussen per dag. Daarvoor moeten nog wel ruim 100 extra medewerkers voor worden gevonden en een nieuwe locatie voor inspectiewerkzaamheden.

In het Franse Rouen vorderen de zaken zoals gepland, aldus Ebusco. Vermoedelijk kan het bedrijf in het tweede kwartaal van 2023 zijn intrek nemen en eind 2023 operationeel zijn. Uiteindelijk zal de jaarcapaciteit 500 bussen zijn, wat in de jaren daarna nog kan worden uitgebreid. De aanvankelijke kosten begroot Ebusco op 10 miljoen euro.

Ten aanzien van de verstoringen in de aanvoerketen, merkte Ebusco op dat de situatie blijft normaliseren, maar nog wel altijd "grillig" is.

"Hoewel de beschikbaarheid van onderdelen is verbeterd, hebben we nog steeds te maken met late leveringen, wat soms leidt tot hogere transportkosten en inefficiënties tijdens de montage", aldus de fabrikant, die daarom een flinke voorraad aanhoudt om niet in te grote problemen te komen. Dat heeft uiteraard wel impact op het werkkapitaal.

Outlook

Ebusco herhaalde voor 2022 een scherpe omzetstijging te zien en denkt dat circa 285 bussen aan deze omzet zullen bijdragen. Daarbij gaat Ebusco er wel vanuit dat de huidige geopolitieke problemen en coronasituatie niet verergeren.