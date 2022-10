Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel Sif Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Sif verlaagd van 18,25 naar 13,50 euro, maar handhaaft het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van Kepler. Sif heeft plannen om de capaciteit in Rotterdam te verdubbelen om zo grotere monopiles te kunnen fabriceren. Die zijn nodig voor toekomstige windmolenparken op zee. "Maar dit roept de vraag op of Sif wel in staat is die grotere capaciteit te vullen", aldus Kepler. Bron: ABM Financial News

