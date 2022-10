Interesse Sligro voor Belgische Metro-winkels Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft zich officieel gemeld bij de gerechtsmandatarissen van Makro Cash & Carry Belgium, als partij die interesse heeft om de Metro-winkels van dat bedrijf over te nemen. Makro Cash & Carry Belgium vroeg begin september surseance van betaling aan en dit is nu toegewezen. "Het was reeds eerder bekend dat Sligro Food Group mogelijkheden zag waar het de Metro-activiteiten betreft. Wij hebben ons daarom aangemeld", zei het bedrijf. In de komende maanden moet blijken of de overname van de winkels haalbaar is. In Makro Cash & Carry Belgium zijn zowel de Makro als de Metro cash & carry activiteiten in België ondergebracht. Bron: ABM Financial News

