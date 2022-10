Samsung waarschuwt voor winstdruk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics verwacht dat de winst in het derde kwartaal onder druk stond door een teruglopende vraag naar geheugenchips en smartphones als gevolg van minder interesse van consumenten voor techproducten nu de inflatie zo hoog staat. Dit meldde het Zuid-Koreaanse techbedrijf vrijdag. Samsung mikt voor het derde kwartaal op een operationele winst van 10,8 biljoen Koreaanse won, omgerekend circa krap 7,9 miljard euro, hetgeen een flinke daling zou betekenen ten opzichte van de 15,8 biljoen won een jaar eerder in dezelfde periode. De omzet voor het kwartaal dat eindigde op 30 september wordt ingeschat op 76 biljoen won, wat nog een stijging zou zijn van 2,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De voorlopige resultaten liggen evenwel flink onder de verwachtingen van analisten. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden gemiddeld namelijk rekening met een operationele winst van 11,9 biljoen won en een omzet van 78,2 biljoen won. Op donderdag waarschuwde Advanced Micro Devices ook al dat de omzet in het derde kwartaal vermoedelijk flink lager uitvalt dan waar de Amerikaanse chipproducent twee maanden geleden nog op rekende. Voor het derde kwartaal rekende het bedrijf aanvankelijk op een gemiddelde omzet van 6,7 miljard dollar, een stijging van 55 procent op jaarbasis, bleek begin augustus nog uit de cijfers over het tweede kwartaal. Analisten rekenden op 6,84 miljard dollar. De omzetverwachting werd donderdag verlaagd tot 5,6 miljard dollar. Dat zou nog altijd een groei op jaarbasis betekenen van 29 procent. Bron: ABM Financial News

