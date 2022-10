Levi Strauss heeft last van economische tegenwind Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Levi Strauss had in het derde kwartaal last van de aanhoudende problemen in de aanvoerketen, onzekere macro-economische omstandigheden wereldwijd en valutategenwind en rekent daarom op lagere resultaten voor heel het boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant donderdag nabeurs. Voor 2022 gaat Levi's nu uit van een omzetgroei van 6,7 tot 7,0 procent en een aangepaste winst per aandeel van 1,44 tot 1,49 dollar. Eerder rekende het bedrijf op een omzetgroei van 11 tot 13 procent en een aangepaste winst per aandeel van 1,50 tot 1,56 dollar. In het derde kwartaal behaalde Levi's een 1 procent hogere omzet van 1.517 miljoen dollar, van 1.498 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst daalde met 11 procent op jaarbasis, van 193 tot 173 miljoen dollar, of 0,43 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel daalde van 0,48 tot 0,40 dollar. In de nabeurshandel op Wall Street daalde het aandeel donderdag bijna 3 procent na een verlies van zo'n 4 procent in de reguliere handel. Bron: ABM Financial News

