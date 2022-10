OPEC overweegt productieverlaging van 2 miljoen vaten - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) Een adviserend panel heeft de OPEC en zijn bondgenoten geadviseerd om de productie met 2 miljoen vaten per dag te verminderen. Dit meldden diverse media woensdagmiddag. De aanbeveling van de Joint Ministerial Monitoring Committee komt voorafgaand aan een vergadering van afgevaardigden van OPEC+ in Wenen die weldra zal aanvangen. De verwachting dat het kartel de productie aanzienlijk zou verlagen, heeft deze week bijgedragen aan een duidelijke stijging van de olie-futures. De november-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie noteerde woensdag 0,9 procent hoger op 86,29 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

