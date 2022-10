Rode koersen in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,7 procent tot 665,07 punten.

De lagere koersen volgen op een forse rally op dinsdag. "Psychologisch interessant is het feit dat slecht nieuws momenteel gewoon wordt onderdrukt", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "De inflatie in de eurozone blijft hoog, alleen al in Duitsland ligt de inflatie nu in de dubbele cijfers. En de producentenprijzen exploderen", aldus Bouhmidi.

"Niettemin verwachten beleggers dat de gasprijzen zullen dalen en dat de inflatiespiraal zal afnemen. Een nogal fragiel scenario." De inflatie is volgens Bouhmidi nog niet onder controle en het is dan ook onwaarschijnlijk volgens de analist dat de centrale banken de cyclus van renteverhogingen binnenkort zullen beëindigen.

IG wees op de koerswinsten van aandelen op dinsdag in vooral de sectoren basismaterialen, vastgoed, olie & gas en industrie, terwijl ook techaandelen er goed bij lagen. "Beleggers zijn er nu van overtuigd dat een recessie kan worden vermeden of vrij gematigd zal zijn."

Volgens analisten van SEB gaat de markt inmiddels uit van een renteverhoging door de Federal Reserve in 2022 tot 4,5 procent, terwijl twee weken geleden nog werd gemikt op een niveau tot 4,7 procent. Afgelopen maand verhoogde de Fed de rente met 75 basispunten tot 3,25 procent.

"Het is ietwat voorbarig om aan te nemen dat de Federal Reserve het rustiger aan gaat doen", aldus SEB. "De centrale bank wil vermoedelijk eerst meer bewijs zien dat de arbeidsmarkt daadwerkelijk afkoelt." In dat opzicht was de daling van het aantal vacatures in de VS in augustus met meer dan een miljoen een eerste opsteker.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9947. De olieprijzen daalden licht tot 86 dollar.

De dienstensector van de eurozone heeft in september nog iets meer krimp laten zien dan aanvankelijk gemeten, zo bleek vanochtend. De inkoopmanagersindex kwam in september uit op 48,8 tegen 49,8 in augustus. In de voorlopige meting werd melding gemaakt van 48,9.

"De hoop dat een recessie in de eurozone vermeden kan worden, vervliegt na de scherpe daling in de activiteit in de eurozone", vindt hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global Market. "De laatste cijfers over de dienstensector laten niet alleen een verslechtering van de economische omstandigheden zien, maar ook de gevaren van de hoge inflatie. Dit betekent dat beleidsmakers aankijken tegen een harde landing bij het agressief bestrijden van de inflatie", aldus Williamson.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won ASMI 1,3 procent en Wolters Kluwer 1,5 procent tot 104,25 euro. RELX steeg licht tot 26,09 euro. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Wolters Kluwer van 85,00 naar 80,00 euro en voor RELX van 22,00 naar 20,00 Britse pond. Voor beide aandelen blijft het advies Houden.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor 5,7 procent.

In de AMX won Galapagos 0,2 procent en FlowTraders 0,5 procent. AMG leverde 2,4 procent in.



Arcadis verloor 2,4 procent. Arcadis neemt DPS Group over en betaalt daarvoor 232 miljoen euro. Arcadis waardeert DPS op een ondernemingswaarde van 295 miljoen euro en Arcadis financiert de overname volledig met schulden. DPS zal de marktpositie van Arcadis in twee snelgroeiende marktsegmenten verder versterken, zo denkt Degroof Petercam. De winstgevendheid van DPS ligt wel significant lager dan bij Arcadis, maar dat gat zal kleiner worden zodra de beoogde synergievoordelen worden gerealiseerd, aldus analist Luuk van Beek. En de relatief lage multiple die Arcadis betaalt, weerspiegelt volgens Degroof ook dat verschil in winstgevendheid.

Onder de kleinere aandelen won Azerion 2,0 procent, terwijl Wereldhave 2,7 procent daalde.

Het lokaal genoteerde Onward Medical schoot 15,3 procent omhoog. Onward presenteerde voorbeurs positieve studieresultaten die de veiligheid en haalbaarheid van ARC-EX-therapie bij thuisbehandeling van mensen met een dwarslaesie aantonen.