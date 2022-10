Gazprom levert weer gas vanuit Oostenrijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gazprom heeft samen met Italiaanse afnemers van gas een oplossing gevonden in een dispuut over een verandering in de regelgeving in Oostenrijk. Dit liet het Russische bedrijf woensdag weten. Gazprom stelde eerder dat Oostenrijk weigerde om gas door te laten naar Italië vanwege die veranderingen in de regelgeving per eind september van dit jaar. Het gasbedrijf zei woensdag een akkoord te hebben bereikt met Oostenrijk, waardoor er weer gas geleverd kan worden aan onder meer Italië. De Nederlandse gasfutures TTF, de benchmark voor Europese gas, daalde vanochtend licht. De gasprijs is sinds de piek in augustus al ruimschoots gehalveerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.