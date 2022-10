ASMI en Wolters Kluwer winnen in lager geopende AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht in het rood geopend. Kort na opening van de handel, koerste de AEX 0,4 procent lager op 666,48 punten. Onder de hoofdfondsen won ASMI 2,5 procent en Wolters Kluwer 0,9 procent tot 103,30 euro. RELX daalde licht tot 25,99 euro. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Wolters Kluwer van 85,00 naar 80,00 euro en voor RELX van 22,00 naar 20,00 Britse pond. Voor beide aandelen blijft het advies Houden. Just Eat Takeaway.com verloor 1,8 procent. In de AMX won Aperam 0,8 procent en Galapagos 0,5 procent. SBM Offshore leverde 1,4 procent in. Arcadis verloor 0,7 procent. Arcadis neemt DPS Group over en betaalt daarvoor 232 miljoen euro. Arcadis waardeert DPS op een ondernemingswaarde van 295 miljoen euro en Arcadis financiert de overname volledig met schulden. Onder de kleinere aandelen won Azerion 4,1 procent, terwijl Wereldhave 1,0 procent daalde. Het lokaal genoteerde Onward Medical schoot 14,8 procent omhoog. Onward presenteerde voorbeurs positieve studieresultaten die de veiligheid en haalbaarheid van ARC-EX-therapie bij thuisbehandeling van mensen met een dwarslaesie aantonen. Bron: ABM Financial News

