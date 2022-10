Amerikaanse futures wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, aan het begin van het vierde kwartaal, na verliezen vrijdag.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,4 procent in het groen. De Nasdaq lijkt onveranderd te openen.

Het was niet direct duidelijk waarop de hogere opening gebaseerd is.

Analisten van Citi hebben hun koersdoel voor de S&P voor eind dit jaar verlaagd van 4.200 naar 4.000 punten, nog altijd circa 400 punten boven het slot van vrijdag. En in 2023 rekenen zij op 3.900 punten. Eén van de redenen voor deze verlaging is het agressieve rentebeleid van de Amerikaanse Fed. Het risico is volgens Citi groot dat de Fed te ver doorschiet en dat dit onbedoelde gevolgen heeft voor de economie. Waar Citi eerder de kans op een zware recessie slechts op 5 procent schatte, is dat inmiddels 20 procent.

De olieprijs steeg fors. Een novemberfuture WTI-olie werd ruim 4 procent duurder op 82,92 dollar. Brent-olie werd 3,7 procent duurder op 83,34 dollar. OPEC+ overweegt om de olieproductie met meer dan 1 miljoen vaten per dag te verlagen wanneer ze woensdag in Wenen bijeenkomt. In plaats van een online bijeenkomst, heeft het kartel toch besloten tot een vergadering op het hoofdkantoor.

Vanochtend lieten macro-economische cijfers zien dat de Europese industrie krimpt. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde van 49,6 in augustus naar 48,4 in september, de laagste stand in 27 maanden.

Vanmiddag staat de inkoopmanagersindex voor de VS op de agenda, zowel van S&P Global als van ISM. Ook zijn er nog bouwuitgaven gepland. De meeste aandacht is vermoedelijk gereserveerd voor aanstaande vrijdag, als het maandelijkse banenrapport op de agenda staat.

De euro/dollar noteerde op 0,9802. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 0,9799 op de borden.

Het Britse pond herstelde van de duikeling na "onzalige" belastingplannen, in de woorden van analist Teeuwe Mevissen van Rabobank, die maandag werden teruggedraaid door de minister van financiën Kwasi Kwarteng.

Bedrijfsnieuws

De Zwitserse bank Credit Suisse beheerst het Europese bedrijfsnieuws met pogingen om de zorgen in de markt te sussen, na interne mails die de kracht van het bedrijf benadrukten.

Tesla heeft in het afgelopen kwartaal weer meer auto's afgeleverd, maar het aantal viel toch tegen en het aandeel daalde voorbeurs 5 procent. Tesla leverde afgelopen kwartaal 343.830 voertuigen af, tegen 254.695 in het tweede kwartaal. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden verwacht dat Tesla het afgelopen kwartaal ongeveer 371.000 voertuigen zou afleveren.

Dish Network toont weer tv-kanalen van Walt Disney na een voorlopige overeenkomst over een nieuw contract. Het aandeel Dish stond voorbeurs 1,2 hoger.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager. De S&P 500 verloor 1,5 procent op 3.585,62 punten, de Dow Jones index daalde 1,7 procent op 28.725,51 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent in de min bij een stand van 10.575,62 punten.