JPMorgan Research zet Just Eat Takeaway op verkooplijst

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft maandag het advies voor Just Eat Takeaway verlaagd van Neutraal naar Onderwogen, terwijl het koersdoel van 15,68 naar 13,12 Britse pond ging. Analisten verwachten dat het optimisme onder beleggers rond de verbetering van het EBITDA-resultaat zal wegebben volgend jaar. Ondanks diverse winstwaarschuwingen in de sector, is de huidige consensus voor het aantal orders en de brutotransactiewaarde veel te hoog, vindt JPMorgan. Op basis van data van Oxford Data Plan moet er volgens de zakenbank rekening worden gehouden met een verslechtering in augustus en september in het VK en Ierland. "De markt negeert momenteel de verslechterde ontwikkelingen, terwijl het vertrouwen in het bereiken van een positieve EBITDA momenteel alle aandacht heeft", aldus de marktvorsers. Volgens JPMorgan zijn de makkelijkste manieren om een positieve EBITDA te bereiken al benut, wijzend op onder meer hogere fees en vouchers. De analisten zien dat de budgetten van consumenten steeds krapper worden, waardoor een echte verbetering van de EBITDA niet verwacht hoeft te worden in 2023 of 2024. Just Eat Takeaway laat in de sector volgens JPMorgan de sterkste terugval in orders zien, terwijl Deliveroo een stuk veerkrachtiger is. JPMorgan blijft de voorkeur geven aan Delivery Hero met een Overwogen advies, gezien daar meer opwaartse potentie is voor de EBITDA. Het aandeel Just Eat Takeaway sloot vrijdag in Londen op 14,24 pond. Bron: ABM Financial News

