Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam houdt vertrouwen, ook al liggen er enkele uitdagende kwartalen in het verschiet. Dit bleek uit een analyse door ING van een beleggersdag van de onderneming woensdag in Düsseldorf. Het management van Aperam rekent op de nodige uitdagingen op korte termijn, "als gevolg van de stijgende energieprijzen en een recordimport door Europa". Europese fabrikanten van roestvast staal hebben hun capaciteit verkleind in een poging de overcapaciteit een halt toe te roepen. "Dit heeft wel gevolgen voor de volumes in de tweede jaarhelft", waarschuwde ING. Aperam denkt ook nog altijd zicht te houden op groei in kernsegmenten als Alloys, Services en het betrekkelijk nieuwe Recycling. Aperam handhaafde woensdag de outlook voor 2025 van een aangepaste EBITDA van meer dan 300 miljoen euro boven het niveau van 2016 tot 2018. Daar leidde ING uit af dat de onderneming uitgaat van een normalisering van de markt en dat de aangepaste EBITDA daarmee kan uitkomen op meer dan 800 miljoen euro. Dit kan nog hoger uitvallen als het verbruik van energie wordt gestroomlijnd. Voor het derde kwartaal zei Aperam rekening te houden met een aangepaste EBITDA van 200 tot 250 miljoen euro tegen 403 miljoen euro in het tweede kwartaal. Deze concrete verwachting komt volgens de bank overeen met hetgeen de onderneming in een eerder stadium liet weten. ING handhaaft het koopadvies voor het aandeel Aperam met een koersdoel van 58,00 euro. De koers van het aandeel Aperam noteerde donderdag op een rode beurs 3,4 procent lager op 23,64 euro. Bron: ABM Financial News

