Sterk beursdebuut Porsche

Beeld: Porsche

(ABM FN) Porsche heeft donderdag zijn debuut op de beurs in Frankfurt gemaakt en dat lijkt soepel te verlopen, nadat het aandeel al aan de bovenkant van de eerder afgegeven prijsvork naar de beurs werd gebracht. De aandelen Porsche stegen tot 83,60 euro. Porsche werd naar de beurs gebracht voor 82,50 euro per aandeel, waardoor de marktwaarde van de luxe autobouwer circa 75 miljard euro bedraagt. In een knipoog naar het bekendste model, staan er 911 miljoen aandelen Porsche uit. Het is de grootste beursgang in Duitsland in meer dan 25 jaar. Aandelen van moederbedrijf Volkswagen liepen juist met 5 procent terug. De houdstermaatschappij Porsche koopt een kwart van de aandelen van het nieuwe beursbedrijf Porsche AG voor de uitgifteprijs, plus nog eens 7,5 procent. Volkswagen wil 49 procent van de opbrengsten uit de beursgang uitkeren als speciaal dividend. Aandeelhouders kunnen hier in december over stemmen. Volkswagen haalde circa 19,5 miljard euro op via de beursgang. Bron: ABM Financial News

